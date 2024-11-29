В Карелии ищут водителя, оставившего свою машину с травмированной пассажиркой в кювете

В Лахденпохском районе республики произошло ДТП, в котором пострадала жительница Ленинградской области.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей 1 декабря в районе 14 часов дня на трассе между городами Сортавала и Лахденпохья.

В Лахденпохском районе автомобиль под управлением неизвестного водителя вылетел в кювет. Водитель место ДТП оставил. Травмы в аварии получила пассажирка, 26-летняя жительница Ленинградской области. Позже она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

В Госавтоинспекции Карелии обратились к очевидцам аварии с просьбой сообщить информацию о водителе по номеру: 8 (81450) 4-01-00 или на короткий номер 102.

Ранее в Карелии начали разыскивать неизвестного водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе.