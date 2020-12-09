В Карелии испуганная пенсионерка взяла кредит, чтобы обеспечить деньгами мошенников

Мошенники обманули очередную пенсионерку в Карелии и вынудили ее взять кредит, средства которого ушли злоумышленникам.

В олонецкую полицию обратилась 60-летняя местная жительница. Ее обманули при звонке из "службы безопасности банка", сообщают в МВД.

Злоумышленники сообщили, что неизвестные пытаются оформить на имя женщины кредит в 500 тыс. рублей, а заявка якобы уже подана.

Мошенники предложили срочно самостоятельно оформить на ту же сумму онлайн-кредит, затем обналичить 340 тыс. рублей и перевести их на другой якобы безопасный счёт. Пенсионерка согласилась.

Звонившие рекомендовали женщине никому не распространяться о намеченных планах, в том числе и в кредитной организации, в которой она будет снимать деньги. Они утверждали, якобы там жительницу Олонца и поджидают аферисты.

Испугавшись встречи со злоумышленниками, заявительница выполнила все инструкции. После чего злоумышленники попросили разорвать чек по платежу, который ей выдал банкомат о проведённой денежной операции. Именно в этот момент пострадавшая поняла, что на связи с ней были мошенники.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. А пенсионерке придется гасить значительный кредит, рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин сутки перечислял деньги мошенникам, а потом пошел в полицию за помощью.