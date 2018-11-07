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Новости. Общество
14:02, 07 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии изготовителей хлебобулочных изделий оштрафовали почти на 100 тысяч за некачественный товар

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За изготовление некачественной продукции юридических лиц привлекли к ответственности, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В ходе контрольно-надзорной деятельности в лаборатории исследовали 103 пробы хлебобулочных изделий. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено. Физико-химические показатели соответствуют требованиям законодательства.

Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 8% (за аналогичный период 2017 года -4,8%).

За изготовление и реализацию некачественной продукции юридические лица получили штраф на общую сумму 98 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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Мизантроп
2018-11-07 17:42:39
В этот ноябрьский день вся природа плачет - дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней - устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей.
Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев - им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место - иначе можно было спугнуть удачу.

елпидифор
2018-11-07 16:45:33
Одна из самых бездарных информаций этого года. Если не названы производители, то зачем нужна публикация? Союзу журналистов Карелии давно пора ввести в число наград номинацию "Развесистая клюква".
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