В Карелии изготовителей хлебобулочных изделий оштрафовали почти на 100 тысяч за некачественный товар

За изготовление некачественной продукции юридических лиц привлекли к ответственности, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В ходе контрольно-надзорной деятельности в лаборатории исследовали 103 пробы хлебобулочных изделий. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено. Физико-химические показатели соответствуют требованиям законодательства.

Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 8% (за аналогичный период 2017 года -4,8%).

За изготовление и реализацию некачественной продукции юридические лица получили штраф на общую сумму 98 тысяч рублей.