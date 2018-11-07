14:02, 07 Ноября 2018
В Карелии изготовителей хлебобулочных изделий оштрафовали почти на 100 тысяч за некачественный товар
По теме
Загрузка...
За изготовление некачественной продукции юридических лиц привлекли к ответственности, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
В ходе контрольно-надзорной деятельности в лаборатории исследовали 103 пробы хлебобулочных изделий. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено. Физико-химические показатели соответствуют требованиям законодательства.
Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 8% (за аналогичный период 2017 года -4,8%).
За изготовление и реализацию некачественной продукции юридические лица получили штраф на общую сумму 98 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
06.11.2018, 16:15
05.11.2018, 11:37
Аналитика
Сегодня 16:39
Капитал
Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
01.11.2018 10:28
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
06.11.2018 11:28
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии