11:30, 14 Декабря 2018
В Карелии изменится расписание пригородных поездов в период новогодних праздников
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Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в графике движения поездов период новогодних и рождественских праздников.
Отменяются:
27, 29, 30 декабря, 3, 5,6 января (Суккозеро-Лендеры, Лендеры-Суккозеро);
31 декабря, 1 января (Петрозаводск-Медвежья Гора, Петрозаводск-Свирь);
Назначаются:
26, 28 декабря, 3,8 января (Суккозеро-Лендеры, Лендеры-Суккозеро);
31 декабря (Петрозаводск-Медвежья Гора-Петрозаводск, Петрозаводск-Свирь-Петрозаводск).
Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.
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