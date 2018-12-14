В Карелии изменится расписание пригородных поездов в период новогодних праздников

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила об изменениях в графике движения поездов период новогодних и рождественских праздников.

Отменяются:

27, 29, 30 декабря, 3, 5,6 января (Суккозеро-Лендеры, Лендеры-Суккозеро);

31 декабря, 1 января (Петрозаводск-Медвежья Гора, Петрозаводск-Свирь);

Назначаются:

26, 28 декабря, 3,8 января (Суккозеро-Лендеры, Лендеры-Суккозеро);

31 декабря (Петрозаводск-Медвежья Гора-Петрозаводск, Петрозаводск-Свирь-Петрозаводск).

Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.