В Карелии юноша украл велосипед, чтобы покататься

Девятнадцатилетний житель Кемского района не смог пройти мимо оставленного без присмотра велосипеда.

В кемскую полицию обратилась жительница одного из поселков. У нее пропал велосипед стоимостью более 5 тысяч рублей. С вечера хозяйка оставила его у подъезда, а утром на месте не обнаружила, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции установлено, что к хищению причастен 19-летний местный житель. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, ранним утром молодой человек с приятелями проходил мимо дома женщины и приметил оставленный без присмотра велосипед. Он взял его, чтобы покататься, а потом бросил.

В настоящее время велосипед найден. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за кражу трех велосипедов суд приговорил жителя Карелии к колонии строгого режима.