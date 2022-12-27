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В Карелии юноше грозит до двух лет лишения свободы за кражу 29 литров бензина

Новости. Криминал
16:41, 28 Декабря 2022
фото: © nb-tomsk.ru

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В Калевальском районе перед судом предстает 18-летний житель поселка Боровой, который слил у соседей бензин.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя поселка Боровой. Он обвиняется в краже, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что обвиняемый ночью в сентябре во дворе одного из домов поселка слил с бензобака припаркованного автомобиля «УАЗ» 9 литров бензина. Кроме того, он похитил из салона свечи зажигания и полную 20-литровую канистру с бензином. Со своим трофеем юноша скрылся с места преступления, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму более 4000 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на 2 года.

Ранее сообщалось, следственные органы Беломорского района возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка, попытавшегося украсть бидон с бензином.

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