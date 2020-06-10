В Карелии юноше грозит штраф за пьяную езду без прав

Нарушителя остановили на 83 км автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 2.50 10 июня сотрудники Госавтоинспекции Медвежьегорского района отстранили от управления 19-летнего водителя автомобиля "ИЖ". Причиной принятия таких мер послужило алкогольное опьянение, в котором находился водитель, и отсутствие у него водительских прав.

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.



Юноше грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее остановленный в Карелии пьяный водитель попал под уголовную статью.