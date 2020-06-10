Остановленный в Карелии пьяный водитель попал под уголовную статью

Нарушителя остановили 9 июня в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Чупа инспекторы ДПС отстранили от управления пьяного 33-летнего водителя автомобиля "ВАЗ-2114".

Как выяснили полицейские, ранее мужчина уже был лишен права управления за пьяное вождение.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, на водителя-нарушителя были составлены и административные материалы.

Напомним, профилактическая кампания "Карелия за трезвое вождение" пройдет в Петрозаводске и во всех районах республики.