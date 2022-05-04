В Карелии юноши ушли из гостей с микроволновкой и телеприставкой

В Кемском районе 18-летний парень с несовершеннолетним приятелем ограбили квартиру знакомой.

По данным следствия, 18-летний подозреваемый, используя давнее знакомство с потерпевшей, пришел со своим несовершеннолетним приятелем к ней в квартиру, где распивал спиртные напитки. Затем юноши договорились ограбить хозяйку. Они вынесли из ее квартиры цифровую телевизионную приставку, микроволновую печь и обувь. Молодые люди распорядились добычей по своему усмотрению. Ущерб оценен на сумму около 4000 рублей, рассказали в Следкоме Карелии.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

Ранее сообщалось, житель Брянской области приехал в Карелию на вахту и пошел грабить частные дома.