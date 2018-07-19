В Карелии компании отменили штраф за поставку молочного фальсификата в детский сад

Арбитражный суд Карелии отменил административное наказание, наложенное Роспотребнадзором на компанию, заподозренную в поставках фальсифицированного сыра в детские сады республики.

Как следует из материалов дела, в 2017 году карельское управление Роспотребнадзора провело проверки в детских садах Карелии и выявило факт поставки фальсифицированного сыра в одно из учреждений.

Экспертиза показала, что сыр "Голландский" содержит жиры немолочного происхождения, то есть продукт фактически не является сыром.

На транспортной этикетке было указано, что производителем сыра является производственная компания "Милк групп", зарегистрированная в Белгородской области.

Роспотребнадзор наложил на нее штраф в размере 110 тыс. рублей.

Компания оспорила это решения в суде, указав на отсутствие доказательств, что это она является производителем фальсифицированного сыра.

Какое решение принял суд, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".