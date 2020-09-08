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В Карелии коронавирус убил еще одну пациентку

Новости. Общество
10:40, 09 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Пожилая жительница Петрозаводска с диагнозом COVID-19 скончалась в клинике, сообщили в Оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания.

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 32 человек.

Подтверждены еще 33 случая коронавируса: в Петрозаводске – 25, в Кеми – 1, в Прионежском районе – 5 (ДНТ "Северные просторы", поселки Кварцитный и Шуя, деревни Вилга и Нижний Бесовец), в Лахденпохье – 1, в Олонецком районе – 1 (деревня Алексала).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 17, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Пряжинском районе – 2, в Кемском районе – 1.

Всего выздоровели 2660 человек.

На самокарантине находятся 944 человек (+6 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 153484 исследований (+971 за сутки).

Ранее глава Карелии рассказал о новых случаях COVID-19 в учреждениях образования республики.

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Комментарии

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кир
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