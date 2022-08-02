В Карелии лесничий сядет на 8 лет за взятку и злоупотребление полномочиями

Лесничий из Кондопоги получил взятку от бизнесмена, после чего скрыл факты нарушения предпринимателем лесного законодательства.

Кондопожский суд назначил фигуранту наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима и штраф в размере 3 400 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает Следком.

Лесничего «Кондопожского центрального лесничества» обвнияли в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года подсудимый при исполнении своих служебных обязанностей получил от индивидуального предпринимателя взятку в крупном размере. За вознаграждение подсудимый скрыл факты нарушения лесного законодательства, освободил предпринимателя от ответственности за незаконную лесозаготовку. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии под суд отдали лесничего, который не мешал геологам рубить лес.