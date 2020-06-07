В Карелии любительницу легких денег отправили за решетку

Жительница Лахденпохского района получила реальный срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

В октябре 2019 года ранее неоднократно судимая 31-летняя жительница поселка Ласанен проникла в квартиру соседки и украла из кошелька две тысячи рублей. На следующий день она похитила из кошелька еще одну тысячу рублей.

Проникнув в квартиру в третий раз злоумышленница не смогла украсть деньги, потому что хозяйка сама их потратила.

Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее опасных рецидивистов осудили за серию краж в районе Карелии.