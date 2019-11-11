В Карелии люди перестали доверять "родному государству", заявил депутат

Парламентарий Виталий Красулин заявил, что банкротство учрежденных государством предприятий приводит к снижению доверия граждан к власти.

Виталий Красулин на заседании комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии обратился к руководству регионального Минфина с требованием внимательнее отнестись в следующем году к предприятием, учредителем которых является государство.

По оценке депутата, финансовый крах таких организаций подрывает доверие к государству.

"Доверия никакого вообще не стало. И все снижается дальше. … Представляете, за плечами предприятия стоит государство. А никто не досмотрел.. Когда частник это делает, он своими деньгами рискует. Когда это делает государственное предприятие, это уже не просто какое-то там обстоятельство или стечение обстоятельств. Это уже целенаправленная какая-то история. Поэтому хватит уже, наверно, снижать доверие к родному государству", - сказал Красулин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".