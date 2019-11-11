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Новости. Общество
12:26, 11 Ноября 2019
фото: пресс-служба "ТНС энерго Карелия"

В Карелии люди перестали доверять "родному государству", заявил депутат

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Парламентарий Виталий Красулин заявил, что банкротство учрежденных государством предприятий приводит к снижению доверия граждан к власти.

Виталий Красулин на заседании комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии обратился к руководству регионального Минфина с требованием внимательнее отнестись в следующем году к предприятием, учредителем которых является государство.

По оценке депутата, финансовый крах таких организаций подрывает доверие к государству.

"Доверия никакого вообще не стало. И все снижается дальше. … Представляете, за плечами предприятия стоит государство. А никто не досмотрел.. Когда частник это делает, он своими деньгами рискует. Когда это делает государственное предприятие, это уже не просто какое-то там обстоятельство или стечение обстоятельств. Это уже целенаправленная какая-то история. Поэтому хватит уже, наверно, снижать доверие к родному государству", - сказал Красулин. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-11 13:49:04
Государство очень хорошее, капиталистическое. Просто в капиталистическом обществе нет ничего настоящего, суть явлений совершенно неважна, главное - их красивая упаковка.
Zim
2019-11-11 13:39:29
А что такое государство? Разве это не силовики, чиновники, депутаты? Мы им верим? А они народу верят? А друг другу мы верим? А не получилось ли так, что после двадцати лет сплочения вокруг Президента у нас каждый сам по себе?
кир
2019-11-11 13:46:25
Zim, давно кнут по вам не ходил. Вы всегда такими были. Большевики знали об этом и поступали соответственно.
кир
2019-11-11 13:05:52
Народ достоин только той жизни, в которой живет здесь и сейчас.
"По Сеньке и шапка".
насмешница
2019-11-11 13:44:37
кир,
шапку что ли Сеньке сменить :) ?!
David
2019-11-11 12:56:18
Живёт в параллельной вселенной.
новый
2019-11-11 12:53:29
С фига ли этот депутатишка обобщает. Лично я полностью доверяю родному государству.
zanoza
2019-11-11 12:47:55
А премия в 26 млн.рублей директору Кареллеспрома-это разве не государственное решение? Как же после такого доверять власти и государству?
Кара
2019-11-11 12:47:03
Насмешил, народ уже давно не верит государству и все прекрасно понимают почему!?
zanoza
2019-11-11 12:45:26
Неудивительно, ведь "родное государство" принимает антинародные законы ,в угоду узкому кругу лиц , ничего не делается для обеспечения достойной жизни граждан. Повальное воровство и коррупция!
Гость
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