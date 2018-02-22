В Карелии мать троих детей оштрафовали на 20 тысяч за неуплату алиментов

В Беломорской районе женщину, являющуюся матерью троих детей, оштрафовали на 20 тысяч рублей за неуплату алиментов на одного из них.

Как рассказали в региональном управлении ФССП, в работе у приставов Беломорского района находится исполнительное производство о взыскании алиментов с должницы Г.

"Должница является матерью троих несовершеннолетних детей. В отношении одного из них нерадивая мать лишена родительских прав, и с нее взыскиваются алименты на содержание ребенка. Однако женщина не сочла нужным выплачивать часть своих доходов родному ребенку", - отметили в ведомстве.

На должницу завели административное дело по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела в суде на гражданку наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

"Данная санкция применена впервые к должникам по алиментам в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в ОСП по Беломорскому району, где в основном применяется такая мера, как административное наказание в виде обязательных работ", - заключили в УФССП.