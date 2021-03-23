В Карелии молодая пара взяла за привычку ходить в магазин за продуктами и не платить

В Кондопоге парень с девушкой дважды попались на краже продуктов из магазина.

По информации управления Росгвардии по Карелии, утром 22 марта поступил сигнало сработке сигнализации в одном из сетевых магазинов в Кондопоге. На месте сотрудник торговой точки рассказал росгвардейцам, что 28-летний мужчина и 20-летняя девушка пронесли мимо кассы несколько упаковок сливочного масла на сумму около одной тысячи рублей. Молодой человек сложил товары в сумку приятельницы. Нарушителей заметили, поскольку днем ранее они уже приходили в магазин с той же целью — похитить товар. Им это удалось. Факт хищения был обнаружен при просмотре камер видеонаблюдения.

Любителей бесплатно отовариться передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее беломорчанин попался в Петрозаводске на краже губки для обуви.