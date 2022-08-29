В Карелии молодой человек разбил по пьянке автомобиль и заявил в полицию об угоне

Житель Олонецкого района подозревается в заведомо ложном доносе, сообщили в МВД Карелии.

В олонецкую полицию обратился 22-летний местный житель и сообщил, что у него угнали автомобиль. Он предположил, что к преступлению причастен его знакомый. Заявление было зарегистрировано, мужчина был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний.

При проверке полицейские обнаружили машину со следами повреждений и выяснили, как развивались события на самом деле.

Молодой человек вместе с приятелем распивал спиртное, а затем предложил прокатиться на машине. Он пустил знакомого за руль, а сам занял пассажирское место. В ходе поездки тот не справился с управлением и съехал в кювет, после чего мужчины покинули место ДТП.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Второй участник инцидента будет привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, женщина из ревности обвинила мужчину в преступлении и попала под суд в Карелии за ложный донос.