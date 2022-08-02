В Карелии молодой человек ударил подростка бутылкой по голове и пошел под суд

В Пудожском районе будут судить юношу, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, вечером 10 июня 20летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Ленина в Пудоже, нанес 17 – летнему подростку один удар стеклянной бутылкой по голове. Потерпевший был травмирован.

В ходе допроса обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном. В период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии осужденный напал на сотрудника колонии строгого режима.