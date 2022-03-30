В Карелии молодые сотрудницы такси попали под суд по обвинению в краже денег со счета клиента

В Кемском районе двух молодых девушек, трудящихся диспетчерами такси, обвиняют в краже денег со счета клиента, забывшего телефон у водителя службы.

Кемские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению двух девушек 21 и 23 лет в совершении кражи с банковского счета. Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, что в январе этого года водитель такси обнаружил в машине оставленный мобильный телефон, который сразу был передан диспетчеру для возврата владельцу.

Две девушки, работающие диспетчерами службы такси, договорились между собой воспользоваться находкой и совершили кражу денег с банковского счета владельца телефона. Они переводили деньги через смс-сообщения.

В течение девяти дней обвиняемые совершали денежные переводы со счета потерпевшего, тем самым похитили более 32 тыс. рублей. Потерпевший является пенсионером, причиненный преступлением ущерб считается для него значительным.

В ходе допроса обвиняемые вину признали, в содеянном раскаялись, ущерб возместили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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