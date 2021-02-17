В Карелии мошенники начали "клонировать" друзей своих потенциальных жертв

Орудующие в Интернете злоумышленники создают клоны страниц пользователей соцсетей, чтобы выманивать деньги у их друзей.

В сегежскую полицию обратилась пенсионерка с заявлением о хищении денег, передает МВД. Она пояснила, что в популярной социальной сети переписывалась с подругой и та потребовала данные банковской карты. После передачи этих данных у жертвы были несанкционированно списаны сбережения.

Пенсионерка предположила, что аккаунт ее приятельницы взломали. Однако полицейские выяснили, что взлома не было. Злоумышленники создали страницу-клон жительницы Сегежи. Именно с аккаунта-дубля они и общались с потерпевшей. Они рассказали жертве, что известный банк выплачивает бонусы. Так мошенники вынудили пенсионерку сообщить сведения о банковском счете.

Сегежанка была уверена, что высылает информацию приятельнице. В итоге она лишилась более 19 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что пользователей портала госуслуг предостерегли от цифровых мошенников.