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В Карелии мстительный собачник разбил машину соседа в ответ на замечание

Новости. Криминал
16:42, 12 Октября 2022
фото: © Daisy Daisy / shutterstock

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За порчу чужого имущества мужчину приговорили к обязательным работам и обязали возместить ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал виновным 41-летнего жителя Прионежья в порче чужого имущества. 

Установлено, в июне этого года мужчина гулял со своей собакой. Пес облаял хозяйского соседа, в ответ последний сделал замечание по поводу отсутствия намордника.

Спустя некоторое время нетрезвый владелец собаки, деревянным бруском разбил дорогой соседский автомобиль. Стоимость ремонта эксперт оценил в 130 тысяч рублей.

Мужчину суд обязал провести 160 часов на обязательных работах. Наказание осужденный должен отбыть под контролем уголовной инспекции.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск владельца машины на сумму ущерба, который виновник не возместил до настоящего времени.

Приговор не вступил в законную силу.

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