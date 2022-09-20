В Карелии мужчина чуть не зарезал собутыльника и пошел под суд

Житель поселка Лоухи предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что утром 23 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на крыльце своего дома в поселке Лоухи, поссорился со знакомым и решил его убить. Он взял нож и нанес несколько ударов по телу потерпевшего. Думая, что мужчина мертв, он покинул место преступления. Благодаря тому, что пострадавшего своевременно госпитализировали в больницу и оказали квалифицированную медицинскую помощь, он остался жив.

В ходе допроса 36-летний обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что после совместного употребления спиртных напитков в ходе ссоры с потерпевшим, он несколько раз ударил его ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в Следкоме республики.

Ранее сообщалось, попытка задушить своего отчима стоила юному жителю Карелии 7 лет колонии.