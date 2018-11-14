В Карелии мужчина избил пенсионерку ради денег

В полицию Сегежского района обратилась 72-летняя женщина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавшая рассказала, что в подъезде на неё напал неизвестный и похитил сумку с кошельком и документами.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Гражданин ранее привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений, в том числе и грабежей.

По версии следствия, в день происшествия он заметил в магазине пенсионерку, которая расплачивалась наличными. Горожанин решил проследовать за ней до дома. Дождавшись, когда она зайдет в подъезд, и, убедившись, что никого нет рядом, он зашел следом, ударил пожилую женщину, вырвал из рук сумку и убежал.

Добычей подозреваемого стали 700 рублей, который он потратил на спиртные напитки.

На мужчину завели уголовное дело.