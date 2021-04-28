В Карелии мужчина, насиловавший трех приемных дочерей, отправится за решетку

Подсудимый приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима за насилие над тремя приемными несовершеннолетними девочками.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приговорил 60-летнего жителя района к 14 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за насилие над приемными дочками. Установлено, что фигурант уголовного дела два года совершал сексуальные преступления в отношении трех приемных несовершеннолетних дочерей, одна из которых к тому же является инвалидом.

По данным карельского Следкома, в период с 2017 по 2019 год мужчина, проживая вместе с приемными детьми, совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

Суд взял за основу показания потерпевших, данные ими в ходе предварительного следствия, и не стал вызывать их на заседания, чтобы не травмировать нервную систему девочек. Обвиняемый частично признал вину.

Заседания суда проходили в закрытом режиме. Вынесенный приговор — 14 лет и шесть месяцев строгого режима — оказался на полгода меньше, чем просил государственный обвинитель, прокурор района Дмитрий Запольный.

Пока приговор осужденному не вступил в законную силу, поскольку его обжаловали обе стороны в Верховный суд Карелии. Так, адвокат осужденного считает наказание своему подзащитному неоправданно суровым. Законный представитель одной из девочек, напротив, просит ужесточить приговор. Апелляционное представление подала и Кондопожская прокуратура, по мнению которой вынесенный приговор не соответствует требованиям закона.

Поскольку в 2019 году приемная мать девочек скончалась по причине тяжелой болезни, в настоящее время две младшие девочки находятся под опекой. Одна воспитывается в приемной семье, вторая — в семье дальних родственников. Третья, которая уже достигла совершеннолетия, учится за пределами Карелии.

Ранее сообщалось, что житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу.