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Пьяный житель Карелии бездумно воткнул нож в грудь спящего коллеги

Новости. Общество
16:24, 15 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Олонца, будучи в пьяном состоянии, чуть не прирезал напарника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило сообщение из районной больницы. Туда с проникающим ножевым ранением грудной клетки был доставлен 49-летний мужчина. Сотрудники полиции установили, что пострадавший является работником одного из частных предприятий, занимающихся деревообработкой.

Ночью в бытовку, где он спал, зашел напарник в состоянии сильного алкогольного опьянения и ударил его ножом, после чего покинул помещение. Раненого мужчину обнаружили коллеги и вызвали скорую помощь.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнего жителя Олонца. Мотивов своего поступка он вспомнить не смог.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее уже имевший проблемы с законом, задержан.

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