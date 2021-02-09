В Карелии мужчина обманул отчима-пенсионера, оформив на него кредит

В Прионежском районе молодой человек оформил кредит на отчима и потратил деньги на свои нужды, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Прионежского района обратился 58-летний сельский житель, заявивший, что кто-то оформил на его имя кредит и потратил эти деньги. Ущерб составил без малого 60 тысяч рублей.

Участковый установил личность подозреваемого. Им оказался 21-летний пасынок пострадавшего. Молодой человек попросил у отчима банковскую карту и пароль от нее, сообщив, что ему якобы должны перевести деньги. А сам, используя банковское приложение, оформил кредит на имя пенсионера и снял деньги. Все деньги он тратил на свои бытовые нужды.

Дознание по уголовному делу о мошенничестве продолжается.

За мошенничество молодой человек может отправиться в колонию на 2 года.

Ранее житель поселка в Карелии украл у пенсионерки деньги, чтобы рассчитаться с долгами.