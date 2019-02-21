В Карелии мужчина купил бинты и сапоги на поддельные деньги

Фармацевт одной из аптек в Кемском районе обнаружил билет банка приколов номиналом в 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В ходе беседы с фармацевтом полицейские выяснили, что сувенирной продукцией расплатился некий мужчина, который приобрел бинты и мазь на несколько сотен рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 53-летнего ранее судимого горожанина. Он взял билеты банка прикола у знакомого, который использовал их в качестве закладок в книги.

По версии следствия, мужчина расплатился билетом в аптеке, а сдачу потратил на продукты и спиртное. Сотрудники полиции установили причастность горожанина к аналогичному преступлению, совершенному несколькими днями ранее в рыболовном магазине. Тогда подозреваемый также расплатился билетом банка приколов, когда оплачивал резиновые сапоги и рыболовные снасти.

На мужчину завели уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде.