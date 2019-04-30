В Карелии мужчина отправится в колонию за торговлю наркотиками

Житель района получил 7 лет колонии за сбыт наркотиков, сообщили в Сортавальском городском суде.

В ноябре мужчина незаконно продал двум гражданам психотропное вещество (в крупном размере) и наркотики (в значительном размере).

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.