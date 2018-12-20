В Карелии мужчина получил срок за вылов судака

Житель Сортавальского района ловил рыбу в месте нереста, за что получил срок, сообщили в районном суде.

Мужчина вместе со знакомым летом ловил судака и кумжи с использованием капроновых сетей в месте нереста. Ущерб составил около 7,5 тысяч рублей.

В судебном заседании нарушитель признал полностью, раскаялся, дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.