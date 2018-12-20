В Карелии мужчина получил срок за вылов судака

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Житель Сортавальского района ловил рыбу в месте нереста, за что получил срок, сообщили в районном суде.
Мужчина вместе со знакомым летом ловил судака и кумжи с использованием капроновых сетей в месте нереста. Ущерб составил около 7,5 тысяч рублей.
В судебном заседании нарушитель признал полностью, раскаялся, дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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