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В Карелии мужчина порадовал себя газировкой на краденые деньги

Новости. Криминал
18:00, 22 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Кондопожского района обратилась 25-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то похитил ее сумку. Ущерб от хищения составил 600 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 29-летнего подозреваемого. Мужчина подобрал пароль к кодовому замку и проник в подсобное помещение магазина.

Оттуда он похитил женскую сумку. На улице выбросил ее и кошелек, похитив банковскую карту и 200 рублей наличными. Картой злоумышленник воспользовался в продуктовом магазине, купив газировку и продукты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин опустошил квартиру приятеля, пока тот бегал за добавкой.

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