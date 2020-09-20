Петрозаводчанин опустошил квартиру приятеля, пока тот бегал за добавкой

Житель Петрозаводска подозревается в краже техники у знакомого, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 36-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры пропали мобильный телефон и телевизионная приставка и предположил, что к хищению причастен его знакомый.

Как выяснилось, в тот день в гостях у потерпевшего находился 38-летний гражданин. Они вместе выпивали, а когда спиртное закончилось, хозяин квартиры пошел в магазин за добавкой. По возвращении он обнаружил, что гость ушел, при этом закрыл дверь на замок и забрал ключи. Когда мужчине все-таки удалось попасть домой, он обнаружил пропажу техники.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело.

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