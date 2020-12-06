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В Карелии мужчина пошел на преступление, чтобы отомстить за спаивание пожилого отца

Новости. Происшествия
11:48, 07 Декабря 2020
фото: pixabay
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В Олонецком районе мужчина ограбил односельчанина, спаивающего его отца, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился за помощью житель одного из поселков. Он рассказал, что у него похитили деньги и алкоголь.

Как выяснилось, вечером изрядно выпивший 52-летний мужчина возвращался домой из магазина. К нему подошел незнакомец, нанес удар по голове, а когда пострадавший упал, вытащил из кармана куртки бутылку со спиртным и 250 рублей.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин, ранее уже имевший проблемы с законом.

Мужчина признался, что на преступление пошел не просто так. Он приехал в поселок к пожилому отцу и узнал, что к тому стал наведываться незваный гость. По его словам, заявитель спаивал пенсионера, а также без спроса брал его продукты, за что и был наказан.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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