Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Более 950 жителей Карелии смогут съездить в санатории бесплатно 2
04.03.2021 17:20
Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске вновь эвакуировали из-за сообщения о бомбе (ФОТО) 1
04.03.2021 18:59
Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса
04.03.2021 21:30
В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников
04.03.2021 20:40
Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов 23
04.03.2021 14:47
Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни
04.03.2021 23:30
Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века
04.03.2021 19:10

В Карелии мужчина пригрозил задушить попрекавшую его бездельем сожительницу

Новости. Криминал
12:45, 05 Марта 2021
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
Загрузка...

В Суоярвском районе ссора привела к уголовному делу, рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского района обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о том, что ей угрожали убийством. Участковый уполномоченный в ходе разбирательств выяснил, что к происшествию причастен 49-летний сожитель заявительницы.

Установлено, что между женщиной и её возлюбленным разыгрался конфликт. Она была недовольна тем, что её сожитель не трудоустроен. По словам дамы, вместо поиска работы мужчина сидит дома и налегает на спиртные напитки. По версии дознания, подозреваемый в ответ сказал сожительнице, что задушит её, и обхватил шею руками.

Свидетельницей происходящего стала подруга заявительницы, которая в момент ссоры находилась у пары в гостях. Ей удалось остановить мужчину и убедить приятельницу сообщить о случившемся в полицию.

Стражам правопорядка подозреваемый рассказал, что не собирался убивать свою гражданскую супругу, а только хотел припугнуть. Свою вину мужчина признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-05 13:13:38
Смотря на чьи пили
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

03.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Камень преткновения 4
03.03.2021 11:00
Карельских министров обязали экономить 2
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Подарки для прекрасных леди в ТРК "ЛОТОС PLAZA"
Сегодня 13:40
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»