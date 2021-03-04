В Карелии мужчина пригрозил задушить попрекавшую его бездельем сожительницу

В Суоярвском районе ссора привела к уголовному делу, рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского района обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о том, что ей угрожали убийством. Участковый уполномоченный в ходе разбирательств выяснил, что к происшествию причастен 49-летний сожитель заявительницы.

Установлено, что между женщиной и её возлюбленным разыгрался конфликт. Она была недовольна тем, что её сожитель не трудоустроен. По словам дамы, вместо поиска работы мужчина сидит дома и налегает на спиртные напитки. По версии дознания, подозреваемый в ответ сказал сожительнице, что задушит её, и обхватил шею руками.

Свидетельницей происходящего стала подруга заявительницы, которая в момент ссоры находилась у пары в гостях. Ей удалось остановить мужчину и убедить приятельницу сообщить о случившемся в полицию.

Стражам правопорядка подозреваемый рассказал, что не собирался убивать свою гражданскую супругу, а только хотел припугнуть. Свою вину мужчина признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело.