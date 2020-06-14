В Карелии мужчина проглотил краденое, чтобы не платить

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников, обокравших магазины, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске 13 июня 40-летний посетитель гипермаркета был задержан за то, что съел продукты питания в торговом зале и отказался за них платить. Выяснилось, что на совести гражданина имеется неоплаченный штраф.

На следующий день в том же магазине женщина пыталась вынести без оплаты спиртное и шоколад.

В субботу в Беломорске 30-летний житель посёлка Хвойный также попался на краже товара.

Нарушители задержаны.

А в Лахденпохье в сетевом магазине на улице Ленина двое мужчин украли продукты и сбежали. Камеры запечатлели происходящее. Информация для ориентировки передана в районный отдел внутренних дел.

Ранее в Петрозаводске рецидивист "промчался" мимо кассы с краденым товаром.