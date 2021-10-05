В Карелии мужчина разозлил хозяйку и получил удар ножом в живот

В Кеми перед судом предстанет женщина, которая тяжело ранила своего знакомого.

Кемские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием установлено, что 31 августа в квартиру обвиняемой пришел брат ее сожителя. Мужчины стали распивать на кухне спиртные напитки, что очень не понравилось женщине. Между хозяйкой и гостем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая схватила нож и нанесла им один удар в живот потерпевшему, чем причинила тяжкий вред здоровью. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.

Обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступление против личности, по данному уголовному делу свою вину полностью признает.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина скончался от двух ударов ножом.