В Карелии мужчина скончался от двух ударов ножом

В Беломорске мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, обвиняется в убийстве.

Следователи Беломорска завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием установлено, что последние четыре года обвиняемый со своей супругой проживали в квартире у потерпевшего в Беломорске. В июле 2021 года между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом, от которых тот скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, как жительница Карелии устроила кровавую разборку с братом сожителя.