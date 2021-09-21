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В Карелии мужчина скончался от двух ударов ножом

Новости. Криминал
06:40, 01 Октября 2021
фото: © shutterstock.com / Peefay

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В Беломорске мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, обвиняется в убийстве.

Следователи Беломорска завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием установлено, что  последние четыре года обвиняемый со своей супругой проживали в квартире у потерпевшего в Беломорске. В июле 2021 года между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом, от которых тот скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, как жительница Карелии устроила кровавую разборку с братом сожителя.

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