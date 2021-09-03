Жительница Карелии устроила кровавую разборку с братом сожителя

В Кемском районе женщина порезала ножом брата сожителя и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительным следствием установлено, что 31 августа 45-летняя подозреваемая, находясь в квартире жилого дома № 11 по улице Вокзальная в Кеми, в ходе ссоры с братом сожителя нанесла последнему удары ножом в живот и в грудь. В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Женщина обвиняется в покушении на убийство.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Карелии решил спор со знакомым, воткнув ему нож в шею.