Житель Карелии решил спор со знакомым, воткнув ему нож в шею

В Кондопоге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 августа 39-летний подозреваемый находился в помещении хозяйственной постройки на территории жилого дома по улице Сандальской набережной в Кондопоге. Там у него возник конфликт со знакомым. Решил спор мужчина с помощью ножа. Кондопожанин ударил оппонента холодным оружием несколько раз в шею. Потерпевший с многочисленными ранениями срочно был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужчина остался жив.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан, следователями следственного отдела направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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