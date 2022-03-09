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В Карелии мужчина развращал подростков в Сети и отправился в колонию

Новости. Криминал
10:53, 18 Марта 2022
фото: © архив 59.ru

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В Карелии местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в интернете.

В Карелии вынесен приговор 54–летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних, незаконном распространении и публичной демонстрации порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствие и суд установили, что в период с 2017 по 2021 год подсудимый создал в одной из социальных сетей вымышленную страницу. С ее помощью он познакомился с подростками в возрасте до 16 лет. Затем в интернете мужчина распространял на их персональную страницу фотоизображения и видеоматериалы непристойного характера, а также вел с ними электронную переписку сексуального характера. При этом фигурант уговаривал подростков снимать себя на фото.

Следователями были изъяты переписки подсудимого с несовершеннолетними, проведены несколько различных экспертиз. В период следствия обвиняемый находился под стражей.

В рамках расследования уголовного дела с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Учитывая данное обстоятельство, его признательные показания суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии вынесли приговор педофилу, 7 лет насиловавшему маленького ребенка.

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