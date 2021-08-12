В Карелии мужчина рискует оказаться за решеткой за разборку с полицейским

В Пряжинском районе мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции, информирует Следком региона.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, в июне этого года сотрудник полиции по служебной необходимости прибыл в одну из квартир поселка Эссойла Пряжинского района. В это время в квартире находился мужчина, которой воспрепятствовал исполнению сотрудником полиции своих должностных обязанностей и причинил ему телесные повреждения. После этого к нападавшему была применена физическая сила, и он был доставлен в отдел полиции.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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