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В Карелии мужчина с расстройством психики напал на отца с топором и чуть не убил

Новости. Криминал
16:28, 27 Марта 2021
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Следователи обратились в суд для применения к жителю Прионежского района Карелии принудительных мер медицинского характера в связи с покушением на убийство отца.

В Прионежье закончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Деревянки, который обвиняется в покушении на убийство отца, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ноябре 2020 года житель Деревянки в ходе ссоры напал на своего отца с топором и причинил множественные ранения головы. Посчитав, что тот скончался от нанесенных ему ран, мужчина покинул место происшествия. Родственники обнаружили раненого, он был доставлен в больницу и остался жив. По ходатайству следователя суд арестовал жителя Деревянки по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщили в Следкоме Карелии, поскольку в момент случившегося у него наблюдалось психиатрическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

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