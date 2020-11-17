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В Карелии мужчина сдал в металлолом имущество бывшего работодателя

Новости. Криминал
11:44, 18 Ноября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Бывший работник фирмы по ремонту машин проник на территорию объекта, похитил запчасти и сдал их в металлолом.

Предприниматель, деятельность котрого связана с ремонтом автомобилей, обратился в дежурную часть полиции Костомукши. Он обнаружил, что из контейнеров на производственной площадке пропали шесть аккумуляторов, а также различные автомобильные запчасти. Общая сумма ущерба превысила 105 тыс. рублей. Об этом сообщает сайт полиции Карелии.

Полицейские установили, что к хищению причастен бывший работник этой организации. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, 34-летний подозреваемый незаконно проник на огороженную забором территорию и обнаружил, что контейнеры для хранения запчастей открыты. Он похитил часть имущества и вывез на такси в пункт приема металла. Спустя несколько дней мужчина повторил действия еще раз. В настоящее время автозапчасти изъяты полицейскими. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что одинокий путник разобрал чужой автомобиль на дороге в Карелии, чтобы с комфортом добраться до дома.

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