В Карелии ищут мужчину со шрамом, сбежавшего от правосудия (ФОТО)

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Новости. Общество
13:15, 05 Марта 2021
фото: © МВД Карелии
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Полиция разыскивает жителя поселка Эссойла, скрывшегося от суда , сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение жителя поселка Эссойла Олега Н. 1979 года рождения, скрывшегося от суда.

Приметы: слева на шее шрам около 2 см.

Может работать на лесозаготовительных предприятиях.

Сотрудники полиции Пряжинского района просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам: +7911663-69-208; 8(814-56) 3-29-60, 3-2968.

Конфиденциальность гарантируется.

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