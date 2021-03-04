В Карелии ищут мужчину со шрамом, сбежавшего от правосудия (ФОТО)

Полиция разыскивает жителя поселка Эссойла, скрывшегося от суда , сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники отдела полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение жителя поселка Эссойла Олега Н. 1979 года рождения, скрывшегося от суда.
Приметы: слева на шее шрам около 2 см.
Может работать на лесозаготовительных предприятиях.
Сотрудники полиции Пряжинского района просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам: +7911663-69-208; 8(814-56) 3-29-60, 3-2968.
Конфиденциальность гарантируется.
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