В Карелии мужчина умер от удара ножом в бедро: в преступлении подозревают его мать

По версии следствия, пьяная женщина ударила сына ножом в бедро, после чего тот скончался.

Кондопожские следователи расследуют уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Кондопоге, в ходе ссоры с 20-летним сыном нанесла ему ножевое ранение в область бедра. В результате этого потерпевший скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в борьбе за наследство жительница Карелии воткнула нож в ногу своей сестре.