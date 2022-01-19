890x80
Реклама
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Сегодня 12:03
Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно
Сегодня 07:00

В Карелии мужчина умер от удара ножом в бедро: в преступлении подозревают его мать

Новости. Криминал
17:28, 19 Января 2022
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

По версии следствия, пьяная женщина ударила сына ножом в бедро, после чего тот скончался.

Кондопожские следователи расследуют уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Кондопоге, в ходе ссоры с 20-летним сыном нанесла ему ножевое ранение в область бедра. В результате этого потерпевший скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в борьбе за наследство жительница Карелии воткнула нож в ногу своей сестре.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»