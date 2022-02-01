В Карелии мужчина воткнул кинжал в грудь хозяйки застолья

В Лоухском районе будут судить мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 15 октября прошлого года обвиняемый находился в квартире потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчиной и хозяйкой возник конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшей один удар клинком кинжала в область груди. В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемый ранее неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений.

Уголовное дело направлено в Лоухский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель города бумажников в Карелии изувечил женщину металлической пластиной от автомобильной рессоры.