В Карелии мужчина воткнул нож в грудь приятеля во время пьяного застолья

Житель Питкяранты обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 40 – летнего жителя Питкяранты в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что ночью 1 июня обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 45-летним приятелем, с которым вместе распивали спиртные напитки. Он ударил собутыльника ножом в грудь. По заключению судебно-медицинского эксперта колото-резаная рана квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска убил собутыльника ударом ножом в лицо.