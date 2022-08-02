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В Карелии мужчина воткнул нож в грудь приятеля во время пьяного застолья

Новости. Криминал
16:03, 10 Августа 2022
фото: © СУ СК РФ по РК

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Житель Питкяранты обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 40 – летнего жителя Питкяранты в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что ночью 1 июня обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 45-летним приятелем, с которым вместе распивали спиртные напитки. Он ударил собутыльника ножом в грудь. По заключению судебно-медицинского эксперта колото-резаная рана квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска убил собутыльника ударом ножом в лицо.

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