В Карелии мужчина воткнул нож в живот собутыльника

В Питкяранте 40-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкоме республики.

По данным следствия, ночью 1 июня обвиняемый со своим знакомым находились в квартире в Питкяранте и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый решил убить приятеля и ударил его ножом в живот. В результате своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, житель Карелии воткнул нож в шею знакомого, когда увидел свою жену с ним в ванне.