В Карелии мужчина вынес из магазина в рукавах три бутылки алкоголя, но одну из них разбил

В Питкяранте покупатель убежал из магазина с алкоголем почти на 1000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В питкярантскую полицию поступило обращение от работника сети продовольственных магазинов. Он сообщил, что неизвестный на виду у персонала похитил алкоголь общей стоимостью 970 рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового зала. На них видно, как мужчина взял с витрины 3 бутылки со спиртным, спрятал их в рукавах куртки, а затем выбежал из магазина. Попытки его остановить не увенчались успехом.

Полицейские установили, что к грабежу причастен 29-летний горожанин. Он дал признательные показания и рассказал, что одну из бутылок разбил, пока убегал от работников магазина, остальные – употребил.

Возбуждено уголовное дело. Любителю алкоголя за грабеж грозит до четырех лет колонии.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.