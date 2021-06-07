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В Карелии мужчина вынес из магазина в рукавах три бутылки алкоголя, но одну из них разбил

Новости. Криминал
13:05, 08 Июня 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

В Питкяранте покупатель убежал из магазина с алкоголем почти на 1000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В питкярантскую полицию поступило обращение от работника сети продовольственных магазинов. Он сообщил, что неизвестный на виду у персонала похитил алкоголь общей стоимостью 970 рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового зала. На них видно, как мужчина взял с витрины 3 бутылки со спиртным, спрятал их в рукавах куртки, а затем выбежал из магазина. Попытки его остановить не увенчались успехом.

Полицейские установили, что к грабежу причастен 29-летний горожанин. Он дал признательные показания и рассказал, что одну из бутылок разбил, пока убегал от работников магазина, остальные – употребил.

Возбуждено уголовное дело. Любителю алкоголя за грабеж грозит до четырех лет колонии.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.

Ранее росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.

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Комментарии

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Жорж
2021-06-08 14:37:46
такую чушь несут комментаторы , жуть пробирает .
Неравнодушный
2021-06-08 14:13:40
Это либерализм, попробуй сейчас пристыдить кого-нибудь, что он с бутылками в рукавах бегает. Сейчас каждый малолетка тебе крикнет в лицо - права не имеете.
кир
2021-06-08 13:52:32
Фигня для потерянного поколения. Ничего они не боятся, кроме боли и смерти. Либерасты нарушили природные законы.
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