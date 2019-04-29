В Карелии мужчина забил сожительницу до смерти

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Конфликт произошел после распития спиртного, сообщили в Следкоме Карелии.
В ноябре 33-летний обвиняемый, находясь дома в Беломорске, распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения.
В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.
Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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