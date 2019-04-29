В Карелии мужчина забил сожительницу до смерти

фото: Кадр из клипа "Мир не проснется" @ ГАРРИ ТОПОР & THE HATTERS

Конфликт произошел после распития спиртного, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 33-летний обвиняемый, находясь дома в Беломорске, распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.