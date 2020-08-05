В Карелии мужчина загубил плодородную землю и предстал перед судом

Нарушитель завалил мусором участок земли и тем самым нанес урон плодородию почвы.

Прионежский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Россельхознадзора к гражданину М. Об этом сообщается на сайте суда.

Было установлено, что гражданин допустил перекрытие и захламление земельного участка (древесная кора, навалы глины, бетонные блоки, отходы производства и потребления, навалы песка). В результате этих действий был уничтожен плодородный слой земли. Ущерб, нанесенный почве земельного участка, составил более 3 млн рублей. Сообщается, что участок относится к землям сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Суд решил обязать гражданина привести нарушенный земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Нарушителю предстоит разработать проект рекультивации земельного участка, провести предусмотренные проектом работы, организовать проведение лабораторных исследований на агрохимические показатели плодородия восстановленного участка и приемку работ. Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что активисты очистили Неглинку от мусора.